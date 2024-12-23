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Анисья Николаевна Рагозина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анисья Николаевна Рагозина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
430-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
03.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 105 муж
Урожд. - Рагозин Степан Николаевич
Отец - Рагозин Николай Антонович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рагозина Харитина Анисимовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анисья Николаевна Рагозина, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Андреевич Попов, псаломщик (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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