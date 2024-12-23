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Щербицкий Василий Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Щербицкий Василий Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
429-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.04.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 21
Полная запись МК
Счёт родившихся: 104 жен
Урожд. - Щербицкая Мария Васильевна
Отец - Щербицкий Василий Матвеевич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Щербицкая Ульяна Никитична (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Николаевна, крестьянская дочь девица (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриевич, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не записаны фамилии восприемников.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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