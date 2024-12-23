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Косенко Захарий Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Косенко Захарий Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
428-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 103 жен
Урожд. - Косенко Мария Захариевна
Отец - Косенко Захарий Петрович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Косенко Мария Пантелеймоновна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Гордеевна Макушенко, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никон … Ворошко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно отчество восприемника
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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