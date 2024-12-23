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Варвара Ивановна Середа

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Варвара Ивановна Середа
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
427-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 102 муж
Урожд. - Каплун Степан Петрович
Отец - Каплун Петр Яковлевич, запасной рядовой (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Каплун Матрона Максимовна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Иванович Середа, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Ивановна Середа, крестьянская дочь девица (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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