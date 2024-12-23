Дарья Иосифовна Собачкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Иосифовна Собачкина

Дарья Иосифовна Собачкина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дарья Иосифовна Собачкина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
426-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 101 жен
Урожд. - Хорошавина Матрона Павловна
Отец - Хорошавин Павел Карпович, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Хорошавина Пелагея Демидовна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Иосифовна Собачкина, крестьянская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефим Семёнович Бралгин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.