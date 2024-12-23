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Долженок Григорий Евдокимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Долженок Григорий Евдокимович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
424-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 99 жен
Урожд. - Долженок Матрона Григорьевна
Отец - Долженок Григорий Евдокимович, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Долженок Мария Ильинична (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Игнатий Евмениевич Корченов, запасной рядовой (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёкла Васильевна Софонова, солдатская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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