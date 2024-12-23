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Матюхов Матвей Матвеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Матюхов Матвей Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
422-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 20
Полная запись МК
Счёт родившихся: 97 жен
Урожд. - Матюхова Матрона Матвеевна
Отец - Матюхов Матвей Матвеевич, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Матюхова Агапия Васильевна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анастасия Артемьевна Федоренкова, крестьянская жена (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анисим Фёдорович Матюхов, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
В имени отца может быть ошибка, записано два отчества: Матвей Матвеевич Ефимович Матюхов
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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