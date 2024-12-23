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Марфа Ивановна Василева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Марфа Ивановна Василева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
421-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 96 муж
Урожд. - Денисенко Гавриил Васильевич
Отец - Денисенко Василий Иванович, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Денисенко Дарья Киринеевна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иларион … Иллюшенок, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Ивановна Василева, крестьянская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно отчество восприемника.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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