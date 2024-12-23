Зиновьева Татьяна Игнатьевна
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Зиновьева Татьяна Игнатьевна
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 420-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 23.03.1901
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Нас. пункт приписки
- п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
- Дата крещения
- 24.03.1901
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 19
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 95 жен
Урожд. - Зиновьева Матрона Данииловна
Отец - Зиновьев Даниил Панфилович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зиновьева Татьяна Игнатьевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Алексеевич Фаддеев, запасной рядовой (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Панфиловна Иванова, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1866
Неизвестно
С 1868 по 1869
Неизвестно
Около 1882
1968