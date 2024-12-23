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Зиновьев Даниил Панфилович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Зиновьев Даниил Панфилович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
420-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 95 жен
Урожд. - Зиновьева Матрона Данииловна
Отец - Зиновьев Даниил Панфилович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зиновьева Татьяна Игнатьевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Алексеевич Фаддеев, запасной рядовой (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Панфиловна Иванова, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1866
Неизвестно
Холзовка, Хомутовский муниципальный район, Курская область
С 1868 по 1869
Неизвестно
Около 1882
1968
Холзовка, Хомутовский муниципальный район, Курская область

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