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Пестова Варвара Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пестова Варвара Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
418-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 93 жен
Урожд. - Песлова Матрона
Мать - Пестова Варвара Михайловна, крестьянская дочь девица (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Семёновна Попова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Игнатий Михайлович Челпанов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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