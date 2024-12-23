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Лисянская Марфа Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лисянская Марфа Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
416-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 19
Полная запись МК
Счёт родившихся: 91 жен
Урожд. - Лисянская Дарья Моисеевна
Отец - Лисянский Моисей Фёдорович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лисянская Марфа Павловна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евгения Георгиевна Лавренова, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евтихий Георгиевич Козлов, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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