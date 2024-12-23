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Тупикова Дарья Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тупикова Дарья Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
414-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
18.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 89 жен
Урожд. - Тупикова Дарья Петровна
Отец - Тупиков Петр Иосифович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Тупикова Стефанида Семёновна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Иванович Киклевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елизавета Ивмениевна Куликова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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