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Букланов Алексей Андреевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Букланов Алексей Андреевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
412-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
16.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 18
Полная запись МК
Счёт родившихся: 87 муж
Урожд. - Букланов Алексей Андреевич
Отец - Букланов Андрей Семенович, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Букланова Анна Лаврентьевна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Дмитриевна Баранова, крестьянская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Филимон Никитич Долженок, запасной рядовой (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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