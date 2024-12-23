Григорий Иосифович Соловьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Иосифович Соловьев

Григорий Иосифович Соловьев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Григорий Иосифович Соловьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
408-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 83 муж
Урожд. - Михайлов Григорий Трофимович
Отец - Михайлов Трофим Евдокимович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Михайлова Дарья Евдокимовна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Иосифович Соловьев, крестьянский сын (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Венедиктовна Демидович, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.