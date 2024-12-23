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Михайлов Григорий Трофимович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Михайлов Григорий Трофимович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
408-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 83 муж
Урожд. - Михайлов Григорий Трофимович
Отец - Михайлов Трофим Евдокимович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Михайлова Дарья Евдокимовна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Иосифович Соловьев, крестьянский сын (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Венедиктовна Демидович, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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