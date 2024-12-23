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Романовский Степан Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Романовский Степан Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
407-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 82 жен
Урожд. - Романовская Дарья Степановна
Отец - Романовский Степан Михайлович, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Романовская Параскева Ивановна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Ивановна Новикова, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Кузьма Прокопьевич Поздняков, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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