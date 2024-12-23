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Гаврил Савельевич Коротенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гаврил Савельевич Коротенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
406-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 81 жен
Урожд. - Свириденко Дарья Яковлевна
Отец - Свириденко Яков Захарович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Свириденко Мавра Петровна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Гаврил Савельевич Коротенко, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Саввична Серобаба, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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