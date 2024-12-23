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Созонтов Павел Лаврентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Созонтов Павел Лаврентьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
405-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 17
Полная запись МК
Счёт родившихся: 80 жен
Урожд. - Созонтова Дарья Павловна
Отец - Созонтов Павел Лаврентьевич, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Созонтова Марфа Флоровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Афанасий Лаврентьевич Созонтов, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Наумовна Ощепкова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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