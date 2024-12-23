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Тарасевич Федора Романовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Тарасевич Федора Романовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
402-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.03.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 77 муж
Урожд. - Тарасевич Василий Григорьевич
Отец - Тарасевич Григорий Иванович, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Тарасевич Федора Романовна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Малахий Евсеевич Криворотов, запасной младший унтер-офицер (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Харитина Ильинична Барауля, солдатская дочь девица (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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