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Мельникова Евдокия Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мельникова Евдокия Никитична
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
400-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кокшенево, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 75 жен
Урожд. - Мельникова Евдокия Никитична
Отец - Мельников Никита Степанович, запасной рядовой (д. Кокшенево, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мельникова (д. Кокшенево, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Николаевич Барматинов, крестьянин (д. Кокшенево, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Татьяна Николаевна Тищенкова, крестьянская дочь девица (д. Кокшенево, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано имя матери
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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