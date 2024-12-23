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Ильин Федор Варлаамович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ильин Федор Варлаамович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
398-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
отставной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.03.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 16
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 жен
Урожд. - Ильина Евдокия Федоровна
Отец - Ильин Федор Варлаамович, отставной рядовой (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ильина Мария Кузьминична (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Флор Михайлович Сабаев, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Хиония Григорьевна Журавлева, крестьянская дочь девица (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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