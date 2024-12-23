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Рогалева Ульяна Фёдоровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Рогалева Ульяна Фёдоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
395-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 70 муж
Урожд. - Рогалев Василий Филиппович
Отец - Рогалев Филипп Яковлевич, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Рогалева Ульяна Фёдоровна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - …Михайлов Евтихиев, крестьянин (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Елисеевна Шлеменкова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не написано имя восприемника
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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