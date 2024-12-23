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Параскева Дементиевна Пискунова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Параскева Дементиевна Пискунова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
394-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 15
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Соловьев Иван Лаврентиевич
Отец - Соловьев Лаврентий Борисович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Соловьева Ксения Евдокимовна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Даниил Ефимович Ковалев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Дементиевна Пискунова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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