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Маслодуда Матрона Сидоровна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Маслодуда Матрона Сидоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
389-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 13
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 муж
Урожд. - Маслодуда Иван Сидорович
Отец - Маслодуда Сидор Яковлевич, крестьянин (д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Маслодуда Матрона Сидоровна (д. Ново-Успенская, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Лист с восприемниками утерян
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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