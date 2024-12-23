Зонова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗонова Мария Степановна

Зонова Мария Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Зонова Мария Степановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
381-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Зонова Ефросинья Ивановна
Отец - Зонов Иван Филиппович, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зонова Мария Степановна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Лист с восприемниками утерян
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.