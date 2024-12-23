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Криворотов Малахий Евсеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Криворотов Малахий Евсеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
378-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной унтер-офицер
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 11
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Криворотов Прохор Малахиевич
Отец - Криворотов Малахий Евсеевич, запасной унтер-офицер (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Криворотова Ефросинья Ивановна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Лист с восприемниками утерян
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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