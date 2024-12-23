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Худанович Пелагея Тимофеевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Худанович Пелагея Тимофеевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
373-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Худанович Агафья
Мать - Худанович Пелагея Тимофеевна, солдатская дочь девица (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
Комментарий наборщика
Лист с восприемниками утерян
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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