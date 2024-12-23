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Грицина Мария Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Грицина Мария Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
370-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 12
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Грицина Агафья Семеновна
Отец - Грицина Семен Иванович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Грицина Мария Андреевна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Лист с восприемниками утерян
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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