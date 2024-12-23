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Слуднова Марфа Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Слуднова Марфа Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
363-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.02.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.02.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 10
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Слуднова Агафья
Мать - Слуднова Марфа Филипповна, крестьянская вдова (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
Комментарий наборщика
Лист с восприемниками утерян
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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