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Уварова Неонила Саватьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Уварова Неонила Саватьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
360-р
Роль персоны
Мать
Дата события
31.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Петровский, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 9
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Уварова Александра Ивановна
Отец - Уваров Иван Игнатьевич, крестьянин (п. Петровский, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Уварова Неонила Саватьевна (п. Петровский, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Семёновна Бралгина, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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