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Грицина Наум Константинович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Грицина Наум Константинович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
353-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Грицина Григорий Наумович
Отец - Грицина Наум Константинович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Грицина Ирина Григорьевна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Афанасий Фёдорович Грицина, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марина Прокопьевна Несторенко, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Неизвестно
Неизвестно
10.12.1857
1948
Грицины, Сумська область
06.02.1901
19.12.1950
Рагозино

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