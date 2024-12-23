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Степан Тарасович Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Степан Тарасович Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
352-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 8
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Мохов Иван Григорьевич
Отец - Мохов Григорий Емельянович, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мохова Екатерина Антоновна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Михайловна Скарева, крестьянская дочь девица (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Степан Тарасович Яковлев, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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