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Наталья Кузьминична Бакина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Наталья Кузьминична Бакина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
351-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
24.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Макаров Григорий Михайлович
Отец - Макаров Михаил Иванович, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Макарова Татьяна Вукуловна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Тимофеевич Никулин, мещанин (г. Тара, Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Кузьминична Бакина, солдатская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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