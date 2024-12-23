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Амахович Ксения Савелиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Амахович Ксения Савелиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
349-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Амахович Ксения Савелиевна
Отец - Амахович Савелий Иванович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Амахович Анна Антиповна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александр Васильевич Кислый, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Антиповна Антипова, крестьянская дочь девица (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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