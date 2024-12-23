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Гурнович Иван Дамианович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Гурнович Иван Дамианович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
348-р
Роль персоны
Отец
Дата события
16.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Гурнович Максим Иванович
Отец - Гурнович Иван Дамианович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гурнович Федора Денисовна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Павловна Лисянская, солдатская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яким Михайлович Пекарь, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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