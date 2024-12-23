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Пелагея Яковлевна Саковец

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пелагея Яковлевна Саковец
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
347-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Киклевич Ксения Марковна
Отец - Киклевич Марк Иванович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Киклевич Елена Кузьминична (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Антонович Рык, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пелагея Яковлевна Саковец, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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