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Иван Миронович Стадниченко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Миронович Стадниченко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
346-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 7
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Павленко Ксения Сергеевна
Отец - Павленко Сергей Романович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Павленко Ефросинья Федотовна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Гордеевна Макушенко, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Миронович Стадниченко, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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