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Спирева Ирина Артемьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Спирева Ирина Артемьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
344-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Спирев Максим Поликарпович
Отец - Спирев Поликарп Авдеевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Спирева Ирина Артемьевна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Артемьевна Жилкина, крестьянская жена (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Макарович Злобин, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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