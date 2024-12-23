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Марфа Пантелеймоновна Гучева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Марфа Пантелеймоновна Гучева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
342-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Яросин Ефим Карпович
Отец - Яросин Карп Петрович, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Яросина Параскева Дмитриевна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Степанович Копцев, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Пантелеймоновна Гучева, крестьянская жена (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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