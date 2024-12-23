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Фёкла Герасимовна Пестова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Фёкла Герасимовна Пестова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
341-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Пестов Кирилл Афанасиевич
Отец - Пестов Афанасий Михайлович, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пестова Наталья Степановна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Петрович Пестов, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёкла Герасимовна Пестова, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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