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Поздняков Кузьма Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Поздняков Кузьма Прокопьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
340-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Позднякова Татьяна Кузьминична
Отец - Поздняков Кузьма Прокопьевич, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Позднякова Зиновия Ивановна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Михайлович Романовский, отставной ефрейтор (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Марфа Герасимовна Середа, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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