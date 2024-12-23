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Ярощенко Ефросинья Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ярощенко Ефросинья Гавриловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
339-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Ярощенко Татьяна Андреевна
Отец - Ярощенко Андрей Гаврилович, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ярощенко Ефросинья Гавриловна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Ивановна Слюдикова, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никита Никифорович Ярощенко, запасной рядовой (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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