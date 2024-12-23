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? Максим Сидорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
? Максим Сидорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
338-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - ? Максим Сидорович
Отец - ? Сидор ?, запасной ефрейтор (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - ? ? Максимовна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Артемий Данилович Ярощенко, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Васильевна Слюдикова, солдатская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно отчество и фамилию отца, имя матери.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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