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Петр Андреевич Перменев

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Петр Андреевич Перменев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
337-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
16.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Голихвастов Максим
Мать - Евдокия ?, крестьянин (д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Андреевна Перменева, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Петр Андреевич Перменев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно имя и отчество отца и отчество матери.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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