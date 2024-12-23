Ирина Степановна Дужанок — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Степановна Дужанок

Ирина Степановна Дужанок

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ирина Степановна Дужанок
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
336-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
13.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - ? Михаил Константинович
Отец - ? Константин Игнатьевич, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - ? ? Игнатьевна (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ирина Степановна Дужанок, крестьянская жена (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Самуил Михайлович Купов, крестьянин (д. Успенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно фаитлию отца и имя матери.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.