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Амельков Афанасий Феодосьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Амельков Афанасий Феодосьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
334-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Амелькова Татьяна Афанасиевна
Отец - Амельков Афанасий Феодосьевич, запасной рядовой (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Амелькова Мария Феодосьевна (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Игнатьевич Казначенок, запасной унтер-офицер (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Ивановна Чижикова, крестьянская жена (д. Саратовка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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