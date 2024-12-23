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Александра Васильевна Перменева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Александра Васильевна Перменева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
332-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Созонтов Иван
Мать - Анна Кодратьева, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александра Васильевна Перменева, солдатская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Евгеньевич Попков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно имя отца
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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