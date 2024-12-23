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? Антон Алексеевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
? Антон Алексеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
331-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
07.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - ? Татьяна Антоновна
Отец - ? Антон Алексеевич, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - ? ? Арсеньевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно фамилию отца и имя матери. Страница с восприемниками не сохранилась.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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