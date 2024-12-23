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Косенко Екатерина Никитична

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Косенко Екатерина Никитична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
328-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
03.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Косенко Хиония Андреевна
Отец - Косенко Андрей Емельянович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Косенко Екатерина Никитична (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Страница с восприемниками не сохранилась.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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